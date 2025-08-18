Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (18/08/2025)

Los incendios siguen preocupando en Galicia, Castilla y León y Extremadura, entre otras comunidades

La Casa Blanca acoge una de las mayores reuniones celebradas frente al conflicto armado entre Rusia y Ucrania

Los incendios siguen preocupando en Galicia, Castilla y León y Extremadura, entre otras comunidades. Hay alrededor de 40 focos activos en todo el territorio nacional. Se pide a la población mucha precaución.

La Casa Blanca acogía esta tarde una de las reuniones más importantes para el desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania. Días después de que se produjese esa séptima cumbre entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Donald Trump acoge en Washington a Volodímir Zelenski y a múltiples mandatarios europeos para avanzar en las negociaciones.