Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (16-08-2025)

Hasta 19 incendios activos requieren la ayuda del Estado

Pedro Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

Compartir







Hasta 19 incendios activos requieren la ayuda del Estado

Hasta 19 incendios activos este sábado requieren la ayuda de medios estatales para su extinción, aunque la cifra puede cambiar a lo largo del día según la evolución de la situación, según ha informado la Presidencia del Gobierno.

El sistema Copernicus, activado por la dirección general de protección civil del Ministerio del Interior, ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios.

Pedro Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, ha informado Moncloa.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas.