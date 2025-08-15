Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (15/08/2025)

Imposible controlar el fuego

El fuego avanza implacable junto a una gasolinera en Cualedro, Ourense, entre gritos para que todos salgan cuanto antes de allí. Es la lucha imposible contra los incendios en Galicia, donde ya han sido calcinadas 31.000 hectáreas. Las llamas avanzan y se extienden sin control por Sanabria, en Zamora, ante la mirada indefensa de los vecinos. Los voluntarios intentan frenar la llegada del fuego con los pocos medios que tienen para salvar las casas y los pueblos. A esta hora son 16 los incendios forestales con nivel alto de riesgo, que mantienen evacuados a miles de ciudadanos.

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos esta tarde en la localidad leonesa de Yeres como consecuencia de los incendios. Además, cuatros heridos siguen críticos y una mujer se encuentra grave, con más de la mitad del cuerpo quemado. En la aldea ourensana de A Caridade, un hombre recorre las calles del que hace unos días era su municipio y en el que decenas de casas han quedado devoradas por las llamas. Los ciudadanos se sienten abandonados. Con aplausos han despedido hoy a Jaime, el segundo voluntario muerto en estos incendios. Su familia y vecinos le han rendido un homenaje en su pueblo, Quintanilla de Flórez (León).