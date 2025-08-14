Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (14/08/2025)

Los incendios de agosto dejan más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados

Se complican las salidas de las ciudades por el puente y ya 15 vías cortadas por incendios

La ola de incendios de este mes de agosto en España deja más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados. Este jueves, destacan los incendios de Ourense, Zamora y Jarilla, en Extremadura, que siguen sin control, a los que se suman otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga. En León, la situación ha mejorado.

Las salidas de las grandes ciudades registran en torno a las ocho de la tarde algunas retenciones debido a la afluencia de coches en la primera jornada del puente del 15 de agosto, una hora en la que aún permanecían cortadas 15 vías, entre ellas tramos de la autovía A-52 en las provincias de Ourense y Zamora.