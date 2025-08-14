Logo de cuatrocuatro
Logo de Todo es mentiraTodo es mentira
Todo es mentira a la carta

'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (14/08/2025)

14/08/2025 Todo es mentira Summer Tem 2025 Programa 1656
Programa completo'Todo es mentira'
Compartir

España sufre 22 incendios activos en cuatro comunidades, con una situación crítica para los bomberos. Sergio Fidalgo, bombero forestal de León, denuncia en 'Todo es mentira' la falta de medios y formación. En el debate también interviene Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación de León, para dar su opinión. 

Temas