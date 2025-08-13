'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (13/08/2025)

Ya puedes ver el programa completo del 13 de agosto de 2025 ¡Dale al play y entérate de la actualidad!

Aquí encontrarás todos los programas al completo de 'Todo es mentira': Elige el que más llame tu atención y a disfrutar

Compartir







España arde. Debido a la grave situación del país, 'Todo es mentira' ha entrevistado en directo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que da su opinión sobre lo que está ocurriendo, explica las medidas adoptadas por el Gobierno, y responde a la acusación de Núñez Feijoo sobre su gestión contra los incendios.