Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (12/08/2025)

El incendio de Tres Cantos, en fase de control tras quemar 1.500 hectáreas

Los jóvenes tienen que destinar más del 90% de su salario para vivir en solitario

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado este martes que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas.

La emancipación sigue en mínimos: solo el 15,2 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar y tienen que dedicar el 92 % de su sueldo si quieren establecerse en solitario, pagando alquileres con precios máximos históricos.