Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (11/08/2025)

Seis incendios avanzan sin control en León, Zamora y Ourense

Israel mata al periodista palestino Anas Al Sharif y a otros cinco reporteros en un ataque en Gaza

Seis incendios avanzan sin control en León, Zamora y Ourense. 1.500 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas mientras el fuego devoraba 4.000 hectáreas. Lo peor está a esta hora en Chan-dresha de Queisha y en Yeres donde las llamas se adentran en Las Médulas, el mayor tesoro natural de León. Enseguida la última hora.

El periodista palestino Anas Al Sharif, uno de los reporteros más destacados de Al Yazira en su cobertura de la guerra en Oriente Medio, y otros cuatro reporteros de la cadena panárabe Al Yazira han muerto en un ataque israelí contra una tienda de campaña reservada para medios en la capital gazatí. Además, hay otros dos fallecidos, siendo uno de ellos identificado como Mohammed al Jalidi, según ha informado en su cuenta en 'X' la cadena de televisión al Quds, vinculada a Hamás.