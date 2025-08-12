Logo de cuatrocuatro
Casper, el último padrino
A la carta

'Casper: el último padrino' completo (11/08/2025), en vídeo - Ver programa

P1 - El dinero por castigo Casper, el último padrino Temporada 1 Programa 1
'Cásper: el último padrino'Cuatro.com
cuatro.com
Compartir

Este nuevo programa cuenta la historia de la banda que puso en jaque a los cuerpos de seguridad españoles durante décadas. Con varios testimonios, como el del comandante Paco París, que persiguió a "Casper" durante más de 30 años, se perfila el retrato del que fue considerado el rey del crimen organizado: Casper, el último padrino.

Temas