'Casper: el último padrino' completo (11/08/2025), en vídeo - Ver programa

Este nuevo programa cuenta la historia de la banda que puso en jaque a los cuerpos de seguridad españoles durante décadas. Con varios testimonios, como el del comandante Paco París, que persiguió a "Casper" durante más de 30 años, se perfila el retrato del que fue considerado el rey del crimen organizado: Casper, el último padrino.