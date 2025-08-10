Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (10-08-2025)

Noche de tensión en Ceuta por la presión migratoria

Noche de tensión en Ceuta

La madrugada de este domingo ha sido intensa en la frontera de Ceuta, con una de las noches de mayor presión migratoria de los últimos años en un agosto que está siendo ya de por sí complicado. Decenas de marroquíes, muchos de ellos menores, han intentado llegar a nado a la ciudad autónoma.

Una vez más, Ceuta se encuentra al límite, con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ocupado ya por más de 800 personas y unos centros de menores que acogen a casi 500.

Municipios de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura han registrado las temperaturas mínimas más altas durante la madrugada de este domingo en Canarias, según datos recogidos por Europa Press de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Pájara (Fuerteventura) ha alcanzado los 37,9ºC antes de que comenzara a salir el sol este domingo --06.50 horas--, si bien a las 05.00 horas el termómetro marcaba 35,5ºC; mientras que en el municipio majorero de Tuineje la temperatura a dicha hora rondaba los 34,7ºC.

Asimismo en la isla de Gran Canaria, ha sido Tejeda la que ha registrado la noche más tropical, con una media de 31,1ºC, y la zona del aeropuerto de la isla, con 30,1ºC.