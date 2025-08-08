Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (08/08/2025)

Benjamín Netanyahu ha impuesto su plan para hacerse con el control de Ciudad de Gaza

14 comunidades están en alerta en el sexto día de ola de calor

Las claves del plan de ocupación de Gaza

Tras 10 horas de reunión, Netanyahu ha impuesto su plan para hacerse con el control, de momento, de la ciudad de Gaza. Lo hace tras pasar por encima de la cúpula militar y de la oposición de la calle que considera que este paso es una condena a muerte para los rehenes. Los medios locales temen que sea una operación con varias fases para ocupar toda la Franja.

Los termómetros se disparan sobre todo en el interior de la península. Un calor al que en las últimas horas se han sumado tormentas y por si fuera poco, la calima. Un fenómeno que va a castigar sobre todo a Canarias. Les vamos a contar los efectos adversos para la salud de este fenómeno.