Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (19/05/2025)

Sánchez pide la exclusión de Israel en Eurovisión y Benjamín Netanyahu anuncia un ataque sin precedentes en Gaza. Israel redobla su operación para controlar toda la Franja y ordena evacuar Jan Yunis ante su nueva ofensiva contra Hamás. Lo hace mientras autoriza la entrada mínima de ayuda humanitaria a la zona. El primer ministro israelí aprieta en plena polémica eurovisiva. Hoy, Pedro Sánchez pide que Eurovisión excluya a Israel, igual que hizo con Rusia.

La Justicia respalda al Gobierno contra los pisos de alquiler. Airbnb tendrá que retirar 66.000 anuncios de pisos turísticos que se publicitan irregularmente: no informan sobre sus licencias ni sobre sus dueños. Pero eso no significa que el alojamiento sea ilegal o que no podamos alquilarlo. Airbnb ya ha respondido a esta resolución, anuncian que recurrirán todas las decisiones que afecten a este caso y critican la metodología empleada por el Ministerio de Consumo.

Joe Biden padece un cáncer de próstata muy agresivo con metástasis en los huesos. Pese al diagnóstico, los expertos aseguran que su horizonte es esperanzador. A sus 82 años, el expresidente se enfrenta a un tipo de cáncer que afecta a uno de cada cinco hombres.