Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (28/04/2025)

El presidente Pedro Sánchez asegura que vienen horas críticas, aunque la electricidad se normalice. Las consecuencias de esta crisis continúan. Con la llegada de la noche las próximas horas siguen siendo una incógnita. Padres que dudan si llevar mañana a sus hijos al colegio, empresas que recomiendan no ir a trabajar si no es estrictamente necesario y comercios que no saben si mañana podrán abrir sus puertas.