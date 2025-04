¿Un gran fallo técnico o un ciberataque? Las teorías detrás del apagón eléctrico

¿Qué ha provocado el apagón eléctrico? Sabemos las consecuencias, que es que no hay luz, pero no sabemos las causas. Se está analizando si puede haber sido un sabotaje físico, un mal funcionamiento de algún sistema o un ciberataque. Después de hablar con varios especialistas, Dani Montero ha explicado en Noticias Cuatro que se están revisando los sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), que son herramientas de automatización industrial para la supervisión y el control de procesos industriales de forma remota, para comprobar si se ha visto vulnerado de alguna forma.