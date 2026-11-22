Cuarto Milenio 22 NOV 2026 - 22:50h.

La escritora ha relatado en 'Cuarto Milenio' cómo una negligencia médica tras una crisis de porfiria dejó a Paula en coma durante un año y ha revelado los sueños premonitorios que precedieron a su fallecimiento.

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Isabel Allende ha compartido en 'Cuarto Milenio' uno de los episodios más dolorosos de su vida: la enfermedad y muerte de su hija Paula Allende. En una entrevista realizada por el periodista Javier Pérez Campos, la escritora chilena ha desgranado los detalles de aquel año terrible que comenzó con una crisis de porfiria y una negligencia médica, y que culminó con un desenlace rodeado de sueños premonitorios y experiencias que ella misma ha calificado de "sagradas".

La enfermedad de Paula Allende: porfiria, negligencia médica y un año en coma

Según ha explicado Javier Pérez Campos en el programa, Paula Allende padecía de porfiria, una enfermedad que en 1991 la llevó a una crisis grave. La joven, que se acababa de casar ese mismo año, ingresó en un hospital de Madrid donde le administraron una medicación muy potente. Lo que ocurrió a continuación ha sido descrito como una negligencia médica que le produjo daño cerebral. Paula quedó en coma durante un año, un período que transcurrió en gran parte en España, concretamente en Madrid, y después en San Francisco, adonde Isabel Allende se llevó a su hija para proporcionarle todo tipo de cuidados.

El periodista ha señalado que fueron "muy cautos" al abordar este tema con la escritora, dado lo delicado de la historia. Ha explicado que la propia Isabel Allende considera que la vida se compone de "momentos luminosos" y de "momentos durísimos, muy oscuros", y que entre medias hay "días grises que no dejan huella". Según la autora, ella ha tenido la "enorme suerte" de haber vivido ambos tipos de momentos, los que marcan lo suficiente como para escribir sus libros.

Isabel Allende relata la muerte de Paula: "Murió en mis brazos"

En la entrevista, Isabel Allende ha hablado con una serenidad conmovedora sobre su relación con la muerte. "Tengo cierta familiaridad con la muerte porque primero murió Paula en mis brazos, que es lo peor que le puede pasar a una madre, y después mi madre y después mi padrastro", ha afirmado la escritora. Allende ha explicado que, dado que Paula estaba en coma, su partida fue apacible: "No tenía ninguna manera de reaccionar. Pero yo noté un cambio en ella. Unos 6 días antes supe que se iba a morir. No sé cómo. Y supe el día también y la noche. Se sabe cuándo viene la muerte".

El sueño premonitorio: Paula levitando en un silo vacío

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ha sido el relato de un sueño recurrente que Isabel Allende ha vinculado directamente con la muerte de su hija. "He tenido muchos sueños con Paula, pero cuando ella se enfermó y al final, cuando volví a repetirlo, el sueño se repitió y por eso supe que se iba a morir", ha contado. La escritora ha descrito ese sueño con todo detalle: "Tuve un sueño de que había un silo vacío, donde alguna vez hubo grano. Así que flotaban algunos granos en el aire y había palomas".

"Estaba Paula, de 12 años. Y de repente Paula empezaba a levitar, a levantarse, y yo veía que había una apertura arriba en el silo y yo la agarraba del abrigo, la trataba de sujetar y me iba con ella para arriba", confiesa. Allende ha añadido que una "fuerza tremenda" las llevaba hacia arriba, pero que ella veía "con terror" que su hija podía pasar por el hueco de arriba y ella no. "El sueño era clarísimo: que Paula se me iba y yo no me podía ir con ella", ha concluido.

Nicole, la nieta que nació nueve meses después

Isabel Allende también ha trazado un paralelismo entre la muerte de Paula y el nacimiento de Nicole, su última nieta, que llegó al mundo nueve meses después del fallecimiento de su hija. "Paula murió en mis brazos y Nicole nació en mis brazos. Yo la saqué de su mamá y corté el cordón umbilical", ha recordado. La escritora ha descrito ambos momentos como "sagrados", marcados por "silencio, tensión y esfuerzo", y ha revelado que al recibir a la recién nacida le dijo: "Nicole, cuéntame cómo era antes que se te olvide", con la idea de que la niña venía del mismo lugar al que había partido su madre.

El último sueño: las zapatillas a los pies de la cama

Javier Pérez Campos ha relatado en el programa otro episodio recogido en el libro 'Paula': un sueño recurrente en el que la escritora veía a su hija acudir por las noches a su cama, sentarse a los pies y explicarle cómo estaba y los dolores que tenía. Según ha contado el periodista, la última noche que Isabel Allende tuvo ese sueño, supo que se trataba de una premonición de muerte próxima, porque Paula venía a pedirle que la dejara marchar e invocaba a los espíritus de sus familiares para dar lo que en el programa se ha denominado "el salto infinito".

El detalle que ha marcado profundamente a la escritora, según ha explicado Javier Pérez Campos, es que al despertar de ese último sueño, llorando, Allende fue capaz de ver a su hija salir por la puerta del dormitorio. Y allí, a los pies de la cama, estaban las zapatillas de Paula, como si realmente hubiera estado sentada físicamente junto a ella.

La carta premonitoria de Paula Allende: "Para abrir después de morir", escrita en su luna de miel

Javier Pérez Campos ha relatado la historia de la carta premonitoria que Paula Allende, hija de Isabel Allende, escribió durante su luna de miel en Venezuela en 1991, meses antes de sufrir la crisis de porfiria que la sumió en un coma durante un año. Según ha explicado, Paula se despertó llorando la noche de su luna de miel junto a Ernesto Díaz y redactó una carta cuyo título era 'Para abrir después de morir'. Ernesto Díaz respetó la voluntad de Paula y no abrió la carta hasta que, en los pasillos del hospital de Madrid donde ella permanecía en coma, se la entregó a Isabel Allende diciéndole que el momento parecía acercarse. Al abrirla, Isabel Allende leyó las palabras de su hija:

"No quiero permanecer atrapada en mi cuerpo. Liberada de él, podré acompañar de más cerca a los que amo, aunque estén en los 4 extremos del planeta. En un tiempo más nos reuniremos en espíritu, pero por ahora seguiremos juntos mientras me recuerden. Acuérdense de que los espíritus ayudamos, acompañamos y protegemos mejor a quienes están contentos. Los amo mucho, Paula". Iker Jiménez ha señalado que este tipo de experiencias se conocen como parting vision, una visión de partida documentada en distintas épocas y contextos, pero que con las palabras de Isabel Allende adquiere un tono que uno de los colaboradores ha definido como "abrazador" por conectar con la parte trascendente del momento en que se deja la vida.

Isabel Allende: de la 'Hermandad Blanca' de su abuela a escribir como médium

Isabel Allende ha evocado la influencia decisiva que tuvo en su vida y en su literatura el universo místico de su abuela, quien junto a las hermanas Mora, formaba parte de un grupo espiritista e intelectual conocido como la Hermandad Blanca. Aquellas mujeres, escritoras y pintoras interesadas en la cultura, se reunían cada semana para practicar espiritismo y se comunicaban por telepatía. La propia Allende ha recordado cómo creció en ese ambiente en el que "todo era posible", sentada junto a la mesa de tres patas donde invocaban a los espíritus. Esa experiencia ha marcado obras como 'La casa de los espíritus', 'La hora antes del alba' o 'La palabra mágica', libro en el que la autora reconoce abiertamente que al escribir se transforma en médium, escucha voces y recibe visiones, como si fuera, según sus propias palabras, "una radio que capta historias" empujada por fuerzas que la sobrepasan.