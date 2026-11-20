Cuarto Milenio 20 NOV 2026 - 13:01h.

Una cita imprescindible para los amantes del misterio, donde la literatura y lo paranormal se entrelazan para explorar lo que hay más allá de lo tangible.

El domingo a partir de las 21.15 horas en Cuatro.

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Este domingo, 'Cuarto milenio' regresa con una nueva y fascinante entrega protagonizada por la reconocida escritora Isabel Allende y su estrecho vínculo con el mundo de los espíritus.

A lo largo del programa, Iker Jiménez y su equipo profundizarán en las experiencias personales, premoniciones y fenómenos inexplicables que han marcado tanto la vida íntima de la autora como el realismo mágico de su obra literaria.

Una cita imprescindible para los amantes del misterio, donde la literatura y lo paranormal se entrelazan para explorar lo que hay más allá de lo tangible. El domingo a partir de las 21.15 horas en Cuatro.