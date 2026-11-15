¿Quién está desestabilizando al continente europeo y por qué?: a debate esta noche en 'Cuarto milenio'

Cuarto Milenio 15 NOV 2026 - 13:39h.

Desde las 22.30 horas en Cuatro, y a las 21.15 con 'Arrancando la nave'

Enrique de Vicente aportará su habitual visión crítica y profunda sobre las dinámicas de poder y las crisis globales actuales

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Esta noche, 'Cuarto milenio' pone el foco en la creciente ola de incendios, tumultos y saqueos que sacude a distintos países para responder a una inquietante pregunta: ¿quién está desestabilizando al continente europeo y por qué?

El programa conducido por Iker Jiménez analizará los posibles hilos ocultos y las claves geopolíticas o sociales detrás de estos episodios de tensión en una mesa de debate especial. Para arrojar luz sobre este complejo escenario, el espacio contará con la participación del periodista e investigador Enrique de Vicente, quien aportará su habitual visión crítica y profunda sobre las dinámicas de poder y las crisis globales.

La cita con el misterio y la actualidad comenzará en Cuatro a partir de las 21:15 horas con 'Arrancando la nave', acto seguido, desde las 22:30 horas, dará comienzo la emisión de 'Cuarto Milenio', disponible también a través de Mediaset Infinity.