El asesino del Paraquat: el envenenador de las máquinas expendedoras que burló a la justicia japonesa

Cuarto Milenio 08 NOV 2026 - 23:32h.

El doctor Cabrera y José Luis Hernández Garvi repasan en 'Cuarto Milenio' un caso que dejó hasta 13 muertos y 35 enfermos en Japón a mediados de los años 80

Descubre más momentazos y los programas completos de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Compartir







'Cuarto Milenio' ha dedicado uno de sus bloques a un crimen que sigue sin resolverse casi cuatro décadas después: los envenenamientos con Paraquat en las máquinas expendedoras de Japón.

Iker Jiménez ha presentado el caso acompañado del doctor Cabrera y de José Luis Hernández Garvi, quienes han desgranado los detalles de una serie de asesinatos ocurridos a mediados de los años 80 del siglo pasado y que en el país nipón se conocen como “los crímenes de las máquinas expendedoras”.

Iker Jiménez ha reconocido su sorpresa al conocer el caso: "Cuando José Luis me lo dijo, dije ‘bueno, no, no puede ser". El presentador ha recordado además su propia experiencia en Tokio: "Yo es que he tomado mucho refresco en Japón, lo he hecho en esas mismas máquinas".

La oronamince y el mecanismo del envenenamiento

José Luis Hernández Garvi ha explicado que las bebidas afectadas eran "una especie de bebidas energéticas" con "cierto componente medicinal", muy consumidas en la sociedad japonesa.

Una de ellas, la oronamince, había lanzado una promoción de dos por uno que facilitó los ataques: "Veían las dos botellas, sacaban la suya y veían otra y la cogían, y era esa segunda que cogía la que estaba realmente envenenada, porque las botellas nunca estaban dentro de las máquinas".

Hernández Garvi ha detallado que el Paraquat "causa un fallo multiorgánico, sobre todo fibrosis pulmonar", y que las víctimas mortales oscilaron entre 12 y 13 según las fuentes, con casi 35 personas enfermas adicionales.

Algunas víctimas "prácticamente mueren inmediatamente y otras, en cambio, tardan más en morir", ha señalado.

El doctor Cabrera y el "herbicida sin piedad"

El doctor Cabrera ha aportado su experiencia profesional con esta sustancia: "Yo he trabajado con el Paraquat muchos años en el Instituto Nacional de Toxicología".

El colaborador ha descrito el herbicida como "terrible" y ha explicado por qué lo califica así: "Cuando lo toma el individuo... es un herbicida que no tiene piedad".

Cabrera ha revelado además la magnitud del problema en Japón: "Entre casi 2.000 personas al año se suicidaban en Japón con el Paraquat".

En España también se registraron suicidios con esta sustancia, aunque en menor número, "hasta que se prohibió" en la Unión Europea donde fue sustituido por el glifosato. Según ha indicado Cabrera, en Estados Unidos aún se utiliza en algún estado, pero en territorio europeo su uso está vetado.

Un crimen sin resolver y una sociedad bajo presión

Los contertulios han repasado también por qué el asesino de las máquinas expendedoras nunca ha sido detenido. La pista de la Yakuza se descartó pronto y, según la conversación mantenida en plató, en 2010 la Agencia Nacional de Policía de Japón dejó de aplicar la prescripción a este tipo de delitos, aunque la pena de muerte sigue vigente en el país.