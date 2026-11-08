Cuarto Milenio 08 NOV 2026 - 22:25h.

Entre las filmaciones más impactantes destacan una formación de luces en línea, una flotilla sobre Oriente Medio y un objeto en forma de estrella

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En la última entrega de ‘Cuarto milenio’, Iker Jiménez y Javier Sierra han analizado las más recientes desclasificaciones de documentos OVNI por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos: "Durante prácticamente 70 años las habían tenido guardadas en el ámbito militar."

Hasta la fecha se han liberado 498 expedientes compuestos por 4.585 páginas y 134 vídeos, muchos de ellos obtenidos mediante sensores infrarrojos de las fuerzas militares norteamericanas.

Entre las filmaciones más impactantes destacan una formación de luces en línea que atraviesa una nube, una flotilla sobre Oriente Medio que cambia de configuración de forma incontrolada, y un objeto en forma de estrella sólida, captado en enero de 2025, y cuya estructura física ha desconcertado a los analistas:

"Un triángulo volador grande, negro, sin timón de cola, sin cabina, sin nada, flotando en el aire y que de repente asume una aceleración instantánea de 1.900 km por hora”, explicaba Sierra

La misteriosa “cosa amorfa con brillos”

También se han desclasificado imágenes de una esfera negra en terreno montañoso, un objeto amorfo con brillos y un cuerpo extraño que cruza a gran velocidad un puerto, dejando una estela muy característica.

Las grabaciones, todas recientes y de origen militar, evidencian un fenómeno incoherente y recurrente que no puede atribuirse a drones ni a fenómenos naturales conocidos.

Aunque se han censurado datos clave mediante recuadros negros (especialmente sobre ubicaciones y tecnologías) el material desclasificado hasta ahora supera en cantidad y sistematización cualquier otra iniciativa previa, y así lo cree el propio Iker: "En mi opinión, no hay nada comparado en el mundo a nivel de filmaciones de lo que ha sacado Donald Trump y su Gobierno en este tiempo”.