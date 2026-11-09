Cuarto Milenio 09 NOV 2026 - 00:02h.

El presentador se ha mostrado muy duro con el comportamiento de algunos en las primeras horas del accidente: “Me da asco”

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El periodista ha reflexionado sobre el impacto emocional y ético de cubrir un grave accidente ferroviario ocurrido seis días antes de la emisión, el trágico accidente ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo: "No puede ser que en un país moderno. Unas personas están esperando en un páramo en un tren y le venga otro y se lo lleve por delante. Es que no puede ser, no".

Iker ha comenzado su análisis hablando sobre la dificultad de mantener la serenidad al recordar otros momentos traumáticos de su carrera como la cobertura del 11-M, confesando haber sentido auténtica vergüenza ante la actuación de parte del gremio periodístico en las primeras horas tras la tragedia.

Iker Jiménez critica con dureza las filtraciones selectivas de audios realizadas a medios concretos, uno audios que interpreta como una maniobra calculada para desviar la responsabilidad hacia un único responsable, en lugar de investigar las causas reales del accidente.

Iker considera esta acción como una de las más sucias en la historia del periodismo español, ejecutada con intención política y sin respeto por las víctimas: "Militancia por encima de cualquier verdad, por encima de cualquier justicia. A mí me da asco".