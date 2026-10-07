cuatro.com 07 OCT 2026 - 23:15h.

Mª Carmen tacha de "asqueroso" y "maleducado" a su cita

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Mª Carmen llegaba a ‘First Dates’ con su hijo, cada uno iba a tener una cita pero ningún sospechaba lo desastrosas que iban a ser… Ella, atónita, acababa con ganas de hacerle a su cita algo que jamás habría pensado…

Moisés llegaba al restaurante con su madre porque quería que también encontrara el amor. Ella lleva viuda un tiempo y quiere retomar esas mariposillas en su vida: “Yo no quiero compañía, quiero un amor”, le decía a Carlos Sobera.

A su encuentro llegaba José Luis, que de entrada nos avisaba que le da mucha importancia a la intimidad: “Me gustaría hacer el amor todos los días y los domingos dos veces”.

Todo empezaba bien, Moisés recibía a la cita de su madre, le veía con flores y le daba el visto bueno. Luego, el soltero se iba a la mesa… y la noche se torcía. De entrada, él la veía “muy mayor” para su gusto y a ella él le parecía un poco bajo.

Una de las primeras preguntas de Mª Carmen era la edad y a José Luis no le hacía ninguna gracia: “¿Tú ya me quieres llevar al huerto?”, preguntaba él; “¿aquí hay huerto?”, respondía ella. Y es que él cree que “a nadie” le importa cuántos años tiene.

Desde el principio, Jose Luis notaba la falta de feeling así que se “tiraba” a pasarlo “lo mejor posible”, pero la forma en que decidía hacerlo acababa con la paciencia de Mª Carmen: “¿Te gusta la cama?”, quería saber él, le explicaba que quiere “todos los días y el domingo dos veces” pero ella le recordaba que trabajar en domingo “es pecado”.

José Luis quería saber si ella tiene “apetito sexual” y Mª Carmen le contestaba que sí, pero que no le hace falta nadie para satisfacerlo: “Yo sola disfruto un montón con mis deditos de bailar sevillanas”. Jose Luis, como creía que no había chispa entre ellos, vaticinaba: “Lo va a seguir haciendo sola durante mucho tiempo”.

Mª Carmen se harta de José Luis

Así que los zascas llegaban a manos llenas. José Luis proponía tomar otro vino, pero ella le decía que no podía porque se le “aflojan” las piernas, un comentario que él reinterpretaba diciéndole a la camarera: “Se le abren”.

Y estas palabras colmaban el vaso de la paciencia de Mª Carmen. Para ella, decir tal cosa es “una sinvergonzonada”, tachaba a José Luis de “asqueroso” y “maleducado”… y la cosa empeoraba cuando él le contaba que le habían pronosticado que iba a encontrar a la mujer de su vida: “Yo que venía todo ilusionado y veo que… hombre, me caes muy bien pero no eres la Venus de Boticelli”.

Mª Carmen le decía que antes su cuerpo era distinto y José Luis remataba la cita diciéndole: “Eso fue en su día ¿No? El tiempo, que es implacable”. “Con todo lo que yo valgo, no vale ni medio euro”, se quejaba ella a solas y se lamentaba por no haberle hecho un corte de mangas.

Así que a la hora de la decisión final, ella le pedía que no le alzara la voz, le recordaba que ella es una mujer y no “esto”, tal y como la había llamado y le reprochaba: “Yo no abro las piernas cuando bebo un tinto, se me aflojan ¿Te enteras? ¡Se ha acabado!”

Y, dicho esto, le devolvía sus flores y se marchaba.