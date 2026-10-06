cuatro.com 06 OCT 2026 - 23:15h.

Lourdes advertía a Carlos Sobera que es irreverente y sin filtros

Eduardo hablaba de intimidad a Lourdes y comprobaban lo lejos que están

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Lourdes se dedica a la vida “contemplativa” y es que sufrió un accidente, luego un ictus y estuvo en silla de ruedas dos años. Consiguió recuperarse y ahora busca en 'First Dates' un hombre que la acompañe en sus escapadas pero que no quiera convivencia… Ella misma se calificaba como irreverente y sin filtros, algo que Eduardo no tardaba en comprobar.

La historia de Lourdes

“Los pronósticos que no eran muy buenos, eran de muerte, soy de Bilbao y no me he muerto”, decía Lourdes. Quizá estas experiencias le han fortalecido y le han dejado muy claro lo que quiere en la vida: “Soy especial. No soy fácil de convivir, me gusta vivir a mi bola".

En concreto, Lourdes quiere "un amigo con derecho a roce", advertía a Carlos Sobera que no tiene filtros y por eso, nada más conocer a Eduardo, el presentador del programa le preguntaba: "¿Te gusta el riesgo?"

Él asentía y no tardaba en conocer el carácter del que Lourdes hace gala. Además, ella se mostraba implacable: "Físicamente me ha parecido un poco esmirriado. No es el tipo de hombre que me guste a mí ni de coña", confesaba y decía que le veía "un poco mayor" a pesar de tener tres años menos que ella.

Además, a él no le cuadraba mucho ni su carácter (la veía muy seria) y tampoco que no le guste salir, aunque sea de vez en cuando.

Eduardo habla de intimidad con Lourdes

"No busco una relación seria, busco un aquí te pillo y aquí te mato", decía ella y Eduardo confesaba que no se lo esperaba. Así que empezaba a hablarle de lo que a él le gusta en la intimidad, un tema en el que, por supuesto, tampoco coincidían: "Y porque no le he contado las cosas que a mí me gusta, si no, se cae de la silla".

La cita acababa con ellos a solas bailando, aunque bastante distanciados, tal y como había transcurrido el resto del encuentro. Por eso, cuando llegaba el momento de tomar la decisión final, los dos lo tenían claro y, por primera vez en la noche, estaban de acuerdo.

La cita completa de Lourdes y Eduardo en 'First Dates'

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