Cuarto Milenio 04 OCT 2026 - 23:33h.

Luis Enrique García Muñoz ha analizado la figura de uno de los grandes genios de la física

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Luis Enrique García Muñoz ha aterrizado en la nave del misterio para hablar de Richard Feynman quien, en su opinión y en la de muchos, es “el mejor físico de la segunda mitad del siglo XX”.

Tal y como García Muñoz explica, Feynman podría considerarse como “el tipo más peculiar de la ciencia”, además de haber revolucionado el mundo de la ciencia: “Le pasaba como a Tesla o a otros grandes genios, padecía sinestesia, veía las fórmulas por colores”.

Feynman revolucionó la mecánica cuántica pese a ser un tipo que odiaba abiertamente el mundo académico, los formalismos y la hipocresía del entorno en el que se movía: “Estaba completamente fuera del estereotipo de profesor con corbata que podáis estar imaginando”.

Sus grandes logros

Nacido en Estados Unidos en 1918, Feynman no solo destacó por sus profundas contribuciones científicas al estudio del universo cuántico, sino también por su carisma único, su irreverencia y sus excentricidades.

En su célebre conferencia ‘There's Plenty of Room at the Bottom’, en el año 1959, adelantó por primera vez la posibilidad de manipular átomos individuales e introdujo los conceptos teóricos básicos que darían origen a la computación cuántica y la nanotecnología.

La tragedia de Arline

Pero si hubo algo que marcó sin duda la vida de este gran científico fue la muerte de su primera mujer, Arline Greenbaum. Arline y Feynman se casaron en 1942 sabiendo que ella padecía tuberculosis, una enfermedad terminal en aquella época.

A pesar de la oposición de sus familias, Feynman la cuidó devotamente mientras trabajaba en el Proyecto Manhattan, hasta que Arline falleció en 1945 a los 25 años dejando en el físico una profunda herida emocional.

La famosa carta de amor que Feynman le escribió 16 meses después de su muerte, y que permaneció sellada hasta que él falleció, es un testimonio desgarrador de su pérdida y de cómo la muerte de su amada marcó su vida para siempre.