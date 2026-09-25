Samuel da un “beso con mordisco" a Leo: “Tiene que ser en la yugular”

cuatro.com 25 SEP 2026 - 23:15h.

Leo y Samuel hablan de lo más íntimo: "En los tríos me aburro"

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Leo quiere a alguien que le guste el campo, Samuel quiere a un chico apasionado… En su cita en 'First Dates' se han dado cuenta de que les gusta ser más de tres en la cama (hasta 14 en el caso de Leo) y a solas han jugado a los “besos con mordisco”. Sin embargo, algo les ha pasado a última hora…

Antes, Leo hacía transformismo y tuvo algún que otro percance, como aquella vez en que un chico se sobrepasó: "Le di con el tacón en la frente". Ahora quiere a alguien con quien compartir su vida y lo ha buscado en 'First Dates': "Quiero que me rellenen de nuevo", decía.

A su encuentro llegaba Samuel, que nos confesaba que 'Entrevista con el vampiro' cambió su vidas: "Entré siendo heterosexual y salí diciendo soy gay y estoy enamorado".

En la mesa, Leo le contaba que estuvo casado: "Iba a los dos palos". Sin embargo, el matrimonio se acabó antes que el viaje de novios: "Fueron 21 días, en el viaje de novios, me pilló con dos en la cama, le dije que se apuntara y me dijo que no. Sabía que era así pero se puso celosa de golpe".

Samuel le contaba que ha soportado muchas infidelidades aunque quizá la que más le marcó fue la de un chico que estaba casado y esperaba un hijo con su mujer: "Le dije que no quería hacer daño a nadie".

También tenían tiempo de hablar de lo que les gusta en lo más íntimo. A ninguno de los dos le gustan los tríos, Samuel se "aburre" porque cree que "siempre sobra uno". Por eso, prefiere más de tres y confesaba a Leo que ha llegado a estar con 8 o 9 personas: "Yo con 14", respondía Leo.

La decisión final de Samuel y Leo

Tras la cena, Samuel y Leo pasaban a un sitio más íntimo para pasar su último rato juntos en 'First Dates'. El programa les proponía un juego, un beso que para Samuel tenía que ser "con mordisco" y en la "yugular" dado su gusto por los vampiros. Así era, pero luego nos confesaba que Leo físicamente no le atrae. Pero el mordisco le encantaba a Leo: "Si lo muerde todo igual ¡Qué gozada!"

En su decisión final, Leo quería "estrujar" un poco más a Samuel pero no resultaba correspondido: "Lo siento pero no he notado... he estado súper a gusto, me da coraje pero para mí tiene que ser rapado y con barba".