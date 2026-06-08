Cuarto Milenio 08 JUN 2026 - 00:27h.

El escritor Robert Hernando ha visitado la nave del misterio para contar en primera persona su experiencia con lo paranormal

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Robert Hernando es un escritor, periodista deportivo y ex-consejero del club de fútbol RCD Espanyol que ha visitado ‘Cuarto milenio’ para compartir con la audiencia del programa su inquietante experiencia.

Robert ingresó en el hospital de Can Ruti para someterse a diversos tratamientos médicos y fue allí donde empezó a sufrir aterradores episodios de parálisis del sueño. Aunque Robert estaba consciente sentía cómo “alguien” le agarraba con fuerza paralizándole por completo:

“Yo que escribo novelas, lo que me pasa allí es como cuando narras en primera persona en una de tus ficciones. Se siente miedo, te levantas sudoroso, no llegas a saber cuánto tiempo llevas así porque te quedas paralizado, yo pensaba que eran pesadillas, pero son parálisis del sueño”.

Aquejado de un cáncer hematológico, Robert Hernando ingresó en el hospital barcelonés para someterse a diversos tratamientos, y fue durante sus largos periodos en el hospital cuando Robert Hernando comenzó a sufrir aterradores episodios.

Casi desde el principio, entre las “apariciones” del hospital una figura comenzó a manifestarse en sus sueños de manera recurrente e hiperrealista: era Camarón de la Isla. Robert se quedó petrificado al confirmar que el artista había fallecido en ese mismo hospital tres décadas atrás.

Félix, el enfermero que atendía habitualmente a Robert, fue exactamente el mismo que cuidó de Camarón en sus últimas horas. Robert detalla en ‘Cuarto milenio’ todas estas experiencias que, para él, fueron completamente reales.