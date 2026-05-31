Cuarto Milenio 31 MAY 2026 - 23:50h.

Ansiedad, presión y T.O.C.: Zuhaitz Gurrutxaga confiesa los motivos que le alejaron del fútbol

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Zuhaitz Gurrutxaga consiguió alcanzar su gran sueño de ser futbolista, pero pronto todo se convirtió en una pesadilla. A los diecinueve años, debuta en la Real Sociedad en un partido contra el Atlético de Madrid y es expulsado. Pasa, de un día para otro, a ser una estrella y a jugar con sus ídolos, pero algo sucedió en su mente: sufrió un T.O.C. (trastorno obsesivo-compulsivo) que le alejó de su sueño.

“Nazco con un problema en el corazón y a los veinte días me tienen que operar a vida o muerte. Me bautizaron en el hospital, ante de operarme, por si moría sin estar bautizado, porque si no te vas al limbo para toda la eternidad. Por suerte, sobreviví, era una operación difícil hace cuarenta y cinco años”, comienza a relatar el exfutbolista. Como sus padres solo podían verlo a través de un cristal, se pregunta si no ha estado el resto de su vida buscando el cariño que le faltó ese primer mes.

Zuhaitz Gurrutxaga habla de la presión en el campo: “No quería jugar, llegué a fingir una lesión”

Volviendo al fútbol, Gurrutxaga comenta que era un futbolista que apuntaba maneras. Antes de llegar a Primera División, consiguió grandes logros deportivos, pero todo se derrumbó cuando llegó a lo más alto de la liga nacional: “Si algo pudo conmigo, fue la presión, el foco. Cuando salgo del fútbol, siento que he fracasado, por eso empiezo con los monólogos. Me subo al escenario por esa falta de cariño, para mirar a los ojos a esas personas que siento que he decepcionado”, confiesa.

Gurrutxaga lamenta que nadie le preparara para ser tan conocido de la noche a la mañana y por eso dice que no supo gestionar la presión: “Era consciente de que, si salía al campo y fallaba y perdíamos, media provincia, miles de personas se iban a ir enfadadas o tristes el día siguiente a trabajar por mi culpa. Era consciente de toda esa carga. Estaba cumpliendo mi sueño, pero yo no quería jugar. Me escondía detrás del rival para que no me pasaran”. Es más, dice que llegó a fingir una lesión.

El trastorno obsesivo-compulsivo de Zuhaitz Gurrutxaga

Sus problemas de ansiedad derivaron en un trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) “muy severo”: “Mi mente me envía mensajes de peligro sin filtrar. Eso crea ansiedad. La ansiedad en sí no es mala, tu cuerpo se prepara para luchar. Cuando pasa el peligro, la ansiedad baja por sí sola. ¿Qué me pasa a mí o a alguien con T.O.C.? Que el cerebro me envía mensajes de peligro sin filtrar”.

La tensión y la ansiedad se mantienen y se calman con la compulsividad (que suele ser una acción): “El problema es que esta bola de nieve se hace cada vez más grande. La ansiedad sube más y necesitas compulsionar más. Si este mensaje me llega uno al día, es una manía, no pasa nada, el problema es que te vengan trescientos o cuatrocientos mensajes al día. Tu vida se convierte en un infierno inconfesable y vergonzoso”.

Su madre le dijo de acudir al psicólogo cuando la Real Sociedad se convierte en subcampeón de liga, se suben a una tarima y él solo piensan en cómo llegar al vestuario sin tocar a todas esas personas que le rodean. Acabó solo en la tarima, sin atreverse a bajar. Creyó estar contagiado de mil enfermedades, se limpia compulsivamente y rompe a llorar en una esquina.

A lo largo de su entrevista en ‘Cuarto Milenio’, el exfutbolista se sincera con Iker Jiménez y revela las duras situaciones que ha vivido a lo largo de su pasado como futbolista padeciendo este trastorno (no tocaba a los jugadores rivales para no contagiarse por su sudor, entrenaba en manga larga para no tocar el campo…).

La entrevista completa de Iker Jiménez a Zuhaitz Gurrutxaga en ‘Cuarto Milenio’