'Cuarto Milenio' aclara qué es esa luz en el cielo que apareció el 1 de mayo tras recibir multitud de vídeos de espectadores
‘Cuarto Milenio’ recibe multitud de vídeos sobre un extraño fenómeno celeste ocurrido el 1 de mayo
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Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el repaso por las ‘Mystery News’ de la semana haciendo una recopilación de la multitud de imágenes que han enviado distintos espectadores del programa para compartir con los espectadores de ‘La Nave del Misterio’ lo que han captado sobre el cielo.
Llama la atención que estas imágenes fueron grabados el mismo día, la noche del 1 de mayo y en todas ellas se ve una luz en el cielo desde distintos putos de España: Bilbao, Lleida, Trijuerque (Guadalajara), Granollers (Barcelona), Menorca, Manresa (Barcelona) y Noja (Cantabria).
“Yo estoy en la carretera y veo eso y es un OVNI para mí”, es parte de la reacción de Iker Jiménez al analizar estos vídeos. Guillermo León aclara que es “una puesta en órbita de los satélites Starlink (de Elon Musk). Ese día, el 1 de mayo, se lanzaba el Starlink Group 10-38 desde la plataforma SLC 40 en Cabo Cañaveral a bordo de un cohete, un Falcon 9, poniendo en órbita a veintinueve satélites simultáneamente”.
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