España macabra: el análisis de las imágenes en torno a la cultura de la muerte
Gorka López de Munain y Miriam Beltrán Valiente analizan el arte de la cultura sobre la muerte en España
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Iker Jiménez y ‘Cuarto Milenio’ se asoman a la España macabra de la mano de Gorka López de Munain y Miriam Beltrán Valiente, quienes analizan los elementos simbólicos de esta época que habla de la cultura de la muerte entre el Medievo y la Modernidad: “Son imágenes que buscan impactar, que generan un impacto y una respuesta”.
¿De dónde viene esta estética cómo evoluciona? Miriam Beltrán analiza la primera de las imágenes y con la que se inició la cultura de la estética macabra en el siglo XVIII y que muestra el encuentro entre tres vivos y tres muertos y que se encuentra en la Iglesia de San Miguel, en Oñati: “Es un diálogo entre la vida y la muerte”.
“Es una llamada de atención. Se encuentran tres nobles que van de manera distraída por el bosque y se encuentran con tres cadáveres que les dicen ‘lo que vosotros sois, nosotros fuimos y lo que nosotros somos, unos cadáveres, vosotros seréis’. Es una invitación para que reflexionen sobre la fugacidad de la vida, sobre que a todos nos va a llegar, antes o después, el final, y para que se alejen de esa vida relajada y mediten”, añade Gorka.
A través del análisis, Gorka López y Miriam Beltrán nos hablan de imágenes tan relevantes como:
- El encuentro entre tres vivos y tres muertos: Iglesia de San Miguel, Oñati, siglo XV
- El espejo de las clarisas: Monasterio de las descalzas reales, Madrid, siglo XVI
- Cabeza de San Pablo (Luis Roldán): The Hispanic Society of America, Nueva York, 1692-1706.
- San Juan Bauista degollado (Andrés de Rada): Monasterio de San Quirce, Valladolid, 1579.
- La Muerte (Gil de Ronza): Museo Nacional de Escultura, Valladolid, 1521-1524.
- Cadáver de un eclesiástico en una cripta: Catedral de Segovia, siglo XVII.
- Cuerpos de San Celso y San Valerio: Colegiata de San Luis, Villagarcía de Campo, Valladolid, siglo XVIII.
- Cráneo de un mártir de la Legión Tebana: Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz, siglo XVII.
- Relicario de San Vítor de Gauna: Ermita de San Vítor, Álava, 1616.
- Escurridero de cadáveres de asientos verticales: antiguo Convento de San Antonio de Padua, Gerona, siglo XVIII.