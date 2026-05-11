Cuarto Milenio 11 MAY 2026 - 00:20h.

Gorka López de Munain y Miriam Beltrán Valiente analizan el arte de la cultura sobre la muerte en España

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Iker Jiménez y ‘Cuarto Milenio’ se asoman a la España macabra de la mano de Gorka López de Munain y Miriam Beltrán Valiente, quienes analizan los elementos simbólicos de esta época que habla de la cultura de la muerte entre el Medievo y la Modernidad: “Son imágenes que buscan impactar, que generan un impacto y una respuesta”.

¿De dónde viene esta estética cómo evoluciona? Miriam Beltrán analiza la primera de las imágenes y con la que se inició la cultura de la estética macabra en el siglo XVIII y que muestra el encuentro entre tres vivos y tres muertos y que se encuentra en la Iglesia de San Miguel, en Oñati: “Es un diálogo entre la vida y la muerte”.

“Es una llamada de atención. Se encuentran tres nobles que van de manera distraída por el bosque y se encuentran con tres cadáveres que les dicen ‘lo que vosotros sois, nosotros fuimos y lo que nosotros somos, unos cadáveres, vosotros seréis’. Es una invitación para que reflexionen sobre la fugacidad de la vida, sobre que a todos nos va a llegar, antes o después, el final, y para que se alejen de esa vida relajada y mediten”, añade Gorka.

A través del análisis, Gorka López y Miriam Beltrán nos hablan de imágenes tan relevantes como: