Isabel Pardo de Vera concede su primera entrevista en televisión en exclusiva en 'Código 10'

Código 10 20 ABR 2026 - 20:10h.

Nacho Abad y David Aleman entrevistarán a Isabel Pardo de Vera por primera vez en televisión el martes 21 de abril

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Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, explicará cómo fue su participación en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco y relatará, por primera vez, los detalles de sus desavenencias con Koldo García, el martes 21 de abril a las 23:00 en 'Código 10' en Cuatro. Pardo de Vera hablará también de su cese en la Secretaría de Estado y de los motivos por los que se considera una cabeza de turco en su primera entrevista en televisión.

Además, el programa presentado por Nacho Abad y David Aleman analizará el impacto de la visita a España de la líder opositora venezolana María Corina Machado y la ausencia de encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con el rey Felipe VI. 'Código 10' ofrecerá testimonios y puntos de vista de diversos venezolanos afincados en nuestro país sobre la visita de Machado, mientras miembros del Gobierno, como el ministro de Exteriores, la han acusado de actuar como una líder ideológica.