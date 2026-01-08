Practica Cuatro 08 ENE 2026 - 23:46h.

Te contamos el día y la hora del estreno de ‘Proyecto Sistiaga’, en Cuatro

Compartir







El pasado 11 de diciembre se anunciaba el aterrizaje de nuevos reportajes del corresponsal y periodista de guerra Jon Sistiaga en Mediaset aunque sin fecha de estreno.

Casi un mes más tarde, ya conocemos qué día y a qué hora podrás disfrutar del primer programa titulado 'Confesiones desde el armario'. Un reportaje de investigación sobre la realidad silenciada de la homosexualidad dentro de la Iglesia.

Apúntate la fecha porque tienes una cita con 'Proyecto Sistiaga' el próximo lunes, 12 de enero, a las 23:00 horas en Cuatro. ¿Te lo vas a perder?