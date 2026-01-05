Cuarto Milenio 05 ENE 2026 - 00:15h.

'Los Malditos', un espacio en el que Juan Soto Ivars trae historias increíbles sobre libros y personajes que cayeron en desgracia o fueron defenestrados

La historia de Ernesto Giménez Caballero, el escritor falangista que quiso casar a una española con Adolf Hitler

El año nuevo comienza con una de las secciones más aclamadas por los espectadores de 'Cuarto milenio': 'Los Malditos'. En este primer programa de 2026 Juan Soto Ivars trae hasta la nave del misterio a un peculiar autor que ha sorprendido al mismísimo Iker Jiménez.

Pedro Luis de Gálvez escribió 'El sable. Arte y modos de sablear', todo un dossier sobre algo tan español, tan de la picaresca como era el arte de timar. El libro, que cuenta con todo lujo de detalles cómo sablear a tus iguales, es sin duda uno de los más pintorescos que Soto ha mostrado en la nave:

"Este personaje, malagueño con gracia sin igual, estudió para ser cura pero no tardaron en echarle del convento. Poco después, este tipo totalmente anarquista acaba en la cárcel durante 13 años por un discurso contra Alfonso XIII. Desde la prisión participará en un concurso de cuentos que ganará y que provocará que los grandes literatos de la época pidan su absolución".

Tras ser liberado, Pedro Luis de Gálvez comenzará a escribir el libro que Soto Ivars presenta y que contiene (entre muchas otras picarescas) el timo de pasearse por los bares de Madrid con su bebé fallecido en el parto pidiendo dinero para su entierro.