Juan Soto Ivars rescata la figura del primer encargado de la oficina de prensa e información del franquismo

Continuamos una semana más con una de las secciones más aclamadas por los espectadores de 'Cuarto milenio': 'El café de los malditos', un espacio en el que el escritor y periodista Juan Soto Ivars rescata historias increíbles sobre libros y personajes que, de un modo u otro, cayeron en desgracia o fueron cancelados y defenestrados.

Esta semana, el gran Ivars nos habla de Ernesto Giménez Caballero, el que se consideraba a sí mismo como biógrafo del dictador Francisco Franco. Giménez fue el hijo de un impresor que, en su juventud, fundó la revista más importante de la época: 'La gaceta literaria'. A sí mismo, Giménez se consideraba un vanguardista que cada vez se sentía más atraído por el movimiento fascista europeo que capitanea Mussolini:

"Cuando empieza la Guerra Civil él escapa de Madrid con una peluca rubia y comienza su aventura. Se marcha a Italia a entrevistarse con el mismísimo Mussolini, un tipo con una modestia nula. Él tiene la idea clara de lo que debe ser la Falange española, quiere hacer una especie de nazismo con tintes católicos. Al regresar a España es contratado para dirigir el ministerio de propaganda franquista y monta la primera oficina de información y prensa".

Los estrambóticos planes de Giménez para España

Pero entre escrito y escrito, Ernesto Giménez Caballero aprovechó para compartir con el mismísimo Franco sus planes para España:

"Viajó hasta Alemania con la intención de conseguir unir España y Alemania a través de un estrambótico matrimonio entre Adolf Hitler y Pilar Primo de Rivera. Llegó a reunirse con Marte Goebbels y le contó su idea, Marta, muy amablemente, le disuadió de su pensamiento explicándole que no iba a funcionar porque a Hitler le faltaba un huevo y no iban a poder tener descendencia".