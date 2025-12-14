Cuarto Milenio 14 DIC 2025 - 22:40h.

Enrique de Vicente y Nacho Ares han visitado la nave del misterio para comentar los últimos hallazgos del proyecto ScanPyramids

Hasta la nave del misterio ha llegado un tema recurrente para Iker Jiménez y sus colaboradores que está de actualidad una vez más por los últimos hallazgos: las misteriosas pirámides de Egipto. En la meseta de Giza se alzan las tres pirámides más famosas del mundo, un lugar en el que aún reposan innumerables misterios.

En esta ocasión es la más pequeña de las tres la protagonista del análisis de este último programa de 'Cuarto milenio': la pirámide de Micerino. Construida hace más de 4.500 años, la pequeña del trío esconde un nuevo enigma. Un equipo de investigadores del proyecto internacional ScanPyramids ha detectado dos anomalías estructurales en la cara oriental del monumento, dos cavidades llenas de aire que podrían tratarse de posibles cámaras o pasajes ocultos, ¿quizá una desconocida entrada secreta?

Este hallazgo fue posible gracias a una tecnología muy avanzada que permite "ver" a través de las piedras sin necesidad de dañarlas con la reflexión de ondas electromagnéticas y la propagación del sonido en el interior de las construcciones.

¿Una entrada secreta a la pirámide?

Para los expertos de este grupo de investigadores, estas cavidades serían espacios vacíos intencionados, probablemente entradas extra a la pirámides hasta ahora desconocidas. El mundo académico (lo que Enrique de Vicente llama 'el oficialismo') ha apoyado esta visión realista, un escaneo de las pirámides de Egipto tras el que no existe ese oscurantismo del que nuestro querido y longevo colaborador habla, explica Nacho Ares. Para el investigador, se trata de un proyecto serio de muchos millones de dólares que cuenta con todas las garantías.

Sin embargo, Enrique de Vicente no piensa lo mismo. Para el periodista se trata de heterodoxia absoluta y oscurantista promovida por otro tipo de fuerzas "para que no se hable de nuestra visión de la historia": "Mis fundamentos se basan en proyectos en los que no existe una gran suma de dinero, si no en estudios que podrían reescribir nuestras creencias actuales sobre el mundo".

Y es que para Enrique de Vicente 2026 va a ser un año de grandes revelaciones: "El mundo en 2027 va a cambiar drásticamente y este año que entra va a ser la antesala".