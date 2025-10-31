Avances
‘Cuarto Milenio’ investiga el misterioso cráneo atribuido a María Magdalena, este domingo en Cuatro
Un nuevo programa presentador por Iker Jiménez, a partir de las 21:15 horas, en Cuatro
Este domingo a partir de las 21:15 horas, ‘Cuarto Milenio’ propone una de sus investigaciones más sorprendentes. “Quizá no sean tan célebres como las robadas en el Louvre, pero esto es una joya francesa en su interior, supuestamente el cráneo de María Magdalena”, adelanta Iker Jiménez.
El programa de Cuatro se adentra así en un enigma histórico y religioso rodeado de incógnitas, este domingo, a partir de las 21:15 horas.