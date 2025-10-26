Cuarto Milenio 26 OCT 2025 - 23:45h.

El psiquiatra José Miguel Gahona ha entrevista a Glenn Sudano, el conocido como ‘Exorcista de Nueva York’

“Primero le pido a las personas que lean la Biblia y ahí es donde compruebo que son incapaces de hacerlo, no les salen las palabras, tampoco pueden recitar oraciones”

En este último programa de ‘Cuarto milenio’, el doctor Gahona ha traído hasta la nave del misterio la figura de Glenn Sudano, el conocido como ‘Exorcista de Nueva York’.

El psiquiatra colaborador de ‘Cuarto milenio’ ha tenido la oportunidad de hablar con el estadounidense para conocer de primera mano cómo es el trabajo de un exorcista en pleno siglo XXI.

Sudano, que ostenta el título de exorcista oficial de la Archidiócesis de Nueva York, ha compartido con Gahona algunos casos de supuestas posesiones diabólicas que le han impactado a lo largo de su carrera.

Así es el ritual del exorcismo en pleno siglo XXI

Tal y como Sudano ha reconocido, el exorcismo es un ritual aprobado por la iglesia que solo puede realizarse en cuatro casos muy concretos:

“Siempre le pregunto a la persona cuál es su origen, porque puede infectarse de forma demoníaca debido a lo oculto de la familia. Puede que alguien haya ido a un brujo o algo similar y esto haya provocado la infección del paciente que será objeto del exorcismo”.

Según explica Sudano, algunas personas empiezan escuchando voces, otras notan cómo objetos de su casa se mueven, por lo que pasarían a ser situaciones físicas, no solo emocionales. Primero le pido a las personas que lean la Biblia y ahí es donde compruebo que son incapaces de hacerlo, no les salen las palabras, tampoco pueden recitar oraciones, tampoco pueden mirar o tocar reliquias u objetos sagrados. Normalmente, cuando hago el exorcismo, siempre llevo a alguien fuerte conmigo, como si fuera un guardaespaldas por si la persona es violenta”.