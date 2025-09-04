Avances
Vuelve ‘Horizonte’ con “grandes sorpresas y mucha tela que cortar”, el próximo jueves 11 de septiembre
Iker Jiménez y Carmen Porter vuelven con una nueva temporada de ‘Horizonte’ el próximo jueves a partir de las 22:50 horas en Cuatro
“Como ustedes saben, y como yo sé también, hay mucha tela que cortar. Vuelve ‘Horizonte’ y lo hace con grandes sorpresas, se lo aseguro. Jueves día 11 regresamos”, comenta Iker Jiménez antes del gran estreno.
Nueva temporada de ‘Horizonte’, el próximo jueves 11 de septiembre a partir de las 22:50 horas en Cuatro.