Arranca en Cuatro ‘El mundo en guerra’, evento cinematográfico que conmemora el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial
Dará comienzo este miércoles con la emisión del largometraje ‘Corazones de acero’, protagonizado por Brad Pitt y Shia LaBeouf
Incluirá el estreno de las películas ‘El ministerio de la guerra sucia’ y ‘Sisu’ y la emisión de ‘Monuments men’ y ‘Hasta el último hombre’
El 2 de septiembre se cumplen 80 años del término de la II Guerra Mundial, una contienda bélica global que duró seis años y que finalizó con la rendición de Japón. Se luchó en los desiertos de África, en las selvas de Borneo, en las estepas rusas y en las playas de Normandía, se combatió en tierra, aire y bajo el mar y se emplearon tanques, misiles, aviones a reacción y bombas atómicas. Cuatro rinde homenaje a este acontecimiento histórico con el evento ‘El mundo en guerra’, que acoge emblemáticos títulos del cine bélico.
Arrancará este miércoles 3 de septiembre con la emisión, a partir de las 22:50 horas, de ‘Corazones de acero’, película dirigida y escrita por David Ayer, protagonizada por el doblemente oscarizado Brad Pitt y el ganador del BAFTA Shia LaBeouf y que narra la épica lucha de un aguerrido sargento de artillería y los cinco hombres de su brigada en una peligrosa misión detrás de las líneas enemigas a través de Alemania en abril de 1945.
‘El mundo en guerra’ cuenta también con los estrenos de ‘El ministerio de la guerra sucia’ (viernes 5 de septiembre, 22:00 horas), filme de acción que muestra cómo el ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados altamente cualificados para atacar a las fuerzas nazis tras las líneas enemigas; y ‘Sisu’ (próximamente), en el que un solitario buscador de oro finlandés se cruza con los nazis en retirada al norte de Finlandia.
Completan la cartelera de este evento cinematográfico los títulos: ‘Monuments men’ (sábado 6 de septiembre, 22:00 horas), con los oscarizados George Clooney, Matt Damon y Cate Blanchet en el elenco estelar y que narra la labor de un inusual pelotón de la II Guerra Mundial: rescatar obras de arte de los ladrones nazis y devolverlas a sus dueños; y ‘Hasta el último hombre’ (próximamente), que relata la historia de un joven médico militar que participó en la sangrienta batalla de Okinawa y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense.