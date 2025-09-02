cuatro.com 02 SEP 2025 - 10:21h.

Dará comienzo este miércoles con la emisión del largometraje ‘Corazones de acero’, protagonizado por Brad Pitt y Shia LaBeouf

Incluirá el estreno de las películas ‘El ministerio de la guerra sucia’ y ‘Sisu’ y la emisión de ‘Monuments men’ y ‘Hasta el último hombre’

El 2 de septiembre se cumplen 80 años del término de la II Guerra Mundial, una contienda bélica global que duró seis años y que finalizó con la rendición de Japón. Se luchó en los desiertos de África, en las selvas de Borneo, en las estepas rusas y en las playas de Normandía, se combatió en tierra, aire y bajo el mar y se emplearon tanques, misiles, aviones a reacción y bombas atómicas. Cuatro rinde homenaje a este acontecimiento histórico con el evento ‘El mundo en guerra’, que acoge emblemáticos títulos del cine bélico.

Arrancará este miércoles 3 de septiembre con la emisión, a partir de las 22:50 horas, de ‘Corazones de acero’, película dirigida y escrita por David Ayer, protagonizada por el doblemente oscarizado Brad Pitt y el ganador del BAFTA Shia LaBeouf y que narra la épica lucha de un aguerrido sargento de artillería y los cinco hombres de su brigada en una peligrosa misión detrás de las líneas enemigas a través de Alemania en abril de 1945.

‘El mundo en guerra’ cuenta también con los estrenos de ‘El ministerio de la guerra sucia’ (viernes 5 de septiembre, 22:00 horas), filme de acción que muestra cómo el ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados altamente cualificados para atacar a las fuerzas nazis tras las líneas enemigas; y ‘Sisu’ (próximamente), en el que un solitario buscador de oro finlandés se cruza con los nazis en retirada al norte de Finlandia.

Completan la cartelera de este evento cinematográfico los títulos: ‘Monuments men’ (sábado 6 de septiembre, 22:00 horas), con los oscarizados George Clooney, Matt Damon y Cate Blanchet en el elenco estelar y que narra la labor de un inusual pelotón de la II Guerra Mundial: rescatar obras de arte de los ladrones nazis y devolverlas a sus dueños; y ‘Hasta el último hombre’ (próximamente), que relata la historia de un joven médico militar que participó en la sangrienta batalla de Okinawa y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense.