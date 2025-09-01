Logo de cuatrocuatro
Vanesa Martín nos presenta a su familia en 'Mis raíces' este jueves 4 de septiembre a las 22.50 h. en Cuatro

Vanesa Martín presenta a su familia a Isabel Jiménez en el programa que cierra la temporada de 'Mis raíces'. La cantante nos confiesa que su madre le pedía que preparara unas oposiciones hasta que sacó el segundo disco y ella misma nos decía: "Estoy muy orgullosa, ahora cuando me dijo que se iba..."

El último programa de 'Mis raíces', en Cuatro este jueves 4 de septiembre a las 22.50 h. en Cuatro.

