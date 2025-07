Cuarto Milenio 20 JUL 2025 - 23:45h.

Se trata de una antigua prisión jienense en la que estuvo preso el general Rafael Riego

Allí, Paloma Navarrete pudo hablar con una extraña presencia: "¿Por qué tienes miedo? Ya no te pueden hacer nada, ya no tienes por qué sufrir"

Un correo electrónico que recibe nuestra compañera Clara Tahoces da comienzo a una investigación que tiene como protagonista la antigua prisión de La Carolina, en Jaén, donde son varios los testigos que hablan de fenómenos paranormales.

Según los testimonios que le llegan a Clara, en sus pasillos se oyen pisadas, se sienten extrañas energías y se ven figuras fantasmales. El equipo de 'Cuarto milenio' se traslada hasta las dependencias que hoy ocupan la antigua cárcel en la que estuvo preso el general Rafael Riego para investigar lo que allí sucede sin saber, en un primer momento, que ese lugar ya fue inspeccionado por la gran Paloma Navarrete.

Hace años, Paloma Navarrete estuvo en los mismos pasillos que ahora el equipo de 'Cuarto milenio' recorre, un lugar en el que la sensitiva percibió la presencia de un hombre que sufría y que muy probablemente había sufrido torturas por parte de sus captores.

El preso que sigue sufriendo y lamentándose entre los muros de la antigua prisión

Lola Jiménez Barranco es una auxiliar administrativo que, cuando estaba recorriendo los antiguos pasillos de la cárcel, sintió algo muy extraño al llegar a la última celda, la que se consideraba de máxima seguridad y en la que estuvo preso el general:

"Al llegar a esa celda pongo las manos en la pared y noto mucho calor y una especie de descarga. Salgo de allí y, al entrar en la siguiente celda, noto como si algo o alguien traspasara mi cuerpo. Entré en pánico y me quedé paralizada, cuando volví en mí salí de allí corriendo porque no me parecía normal".

Pero el de Lola no es el único testimonio sobre el lugar. Mari Carmen Huete, trabajadora del ayuntamiento de La Carolina, ha explicado en 'Cuarto milenio' que en una ocasión, cuando estaba trabajando, sintió una presencia a su lado y, cuando giró la cabeza, vio por un instante lo que parecía una niña morena que se escondía de ella. Al encender la luz ya no había nadie allí:

"En una ocasión en la que estábamos visitando los calabozos, varias personas y yo escuchamos perfectamente cómo alguien daba cuatro pasos bajando los escalones, pero allí no había absolutamente nadie bajando por las escaleras".

Ha sido precisamente Mari Carmen quien ha recordado lo que Paloma Navarrete sintió cuando visit ó el lugar. Así hablaba Paloma Navarrete con esta supuesta presencia que habita el lugar: "¿Por qué tienes miedo? Ya no te pueden hacer nada, ya no tienes por qué sufrir. Puedes dejar de sufrir, te puedes ir"