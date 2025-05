Magdalena Nevado, exdiputada de Vox, publicaba una demoledora carta contra sus excompañeros a los que tacha de "machistas y autoritarios"

'En boca de todos' habla en directo con la política para conocer por qué ha publicado este escrito y algunos entresijos de su expartido

La pullita de Macarena Olona a Sarah Santaolalla tras su último duro enfrentamiento: "Un saludito para la preparada"

Magdalena Nevado, diputada, ha publicado una demoledora carta de ruptura con Vox. Entre otras cosas, en este escrito, habla de un "club de intereses personales" y tacha de "machistas" y "autoritarios" a sus excompañeros de partido.

La exdiputada de Vox, que encabezó las listas en la provincia de Cáceres, no escatimaba en calificativos para sus excompañeros. En esta carta, también admite el liderazgo de Espinosa de los Monteros, pero que no había espacio en Vox e incluso llega a apuntar casos de acoso sexual, pero que no quiso denunciar por las consecuencias políticas que eso tendría.

'En boca de todos' conectaba en directo con la propia Magdalena para comentar su polémico escrito. En primer lugar, la exdiputada de Vox ha querido dejar claro que ella no ha señalado ningún caso de abuso sexual: "Yo no he hablado de eso, yo he dicho supuesto acoso o abuso de poder", declaraba.

En segundo lugar, en referencia al liderazgo de Iván Espinosa de los Monteros y su salida del partido, Magdalena Nevado asegura que Abascal como los que le siguen "se dan cuenta que Iván tiene un liderazgo absolutamente indiscutible". Según la exdiputada, esto les hace pensar que puede peligrar su presidencia y "les entra miedo". Además, la exdiputada señala, que Espinosa de los Monteros siempre ha tenido una actitud intachable: "Es una persona dialogante, cercana y siempre te escuchaba".

"¿Santiago Abascal es machista?"

Tras estas declaraciones de la exdiputada tachando de "machistas" y "autoritarios" a sus compañeros, Nacho Abad planteaba a la invitada si cree que Santiago Abascal es machista. Magdalena Nevado decía que eso "no lo podía responder", pero afirmaba tener una opinión de lo que era Vox con el equilibro de Iván Espinosa de los Monteros y de lo que es Vox sin ese equilibrio.

El pequeño rifirrafe entre Nacho Abad y la exdiputada de Vox

Después de las palabras de la exdiputada, Nacho Abad confesaba, que le encantaría que algún día cualquier persona que abandone un partido político se atreva a hablar "a las claras" de las interioridades del partido. Magdalena aseguraba que le había hablado a las claras y el presentador respondía: "Yo le he hecho una pregunta y usted no me ha contestado".

Acto seguido, la exdiputada se defendía y decía por qué no había respondido: "No quiero entrar en un juego sucio de opiniones personales", apuntaba.