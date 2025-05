Las estafas más comunes que sufren los jubilados en los viajes del Imserso

Para evitar esta estafa simplemente se deben contratar las excursiones a través de operadores turísticos con licencia o recomendados por el programa del Imserso. Cuando una oferta parece demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que no lo sea.

Otra manera de estafar a estos jubilados es alquilando alojamientos que no existen o que están en muy malas condiciones. Estos estafadores publican anuncios muy atractivos con precios muy bajos, cuando los pensionistas llegan al destino, se encuentran de cara con la cruda realidad de que, o bien el alojamiento no existe o no se corresponde con lo que habían pagado.