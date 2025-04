Sin embargo, Gallardo no ha recibido con agrado sus palabras. " Me parece cínico que digamos que los impuestos son para pagar sanidad y tiene los rollos más grandes de la historia desde los años 70", dice muy tenso. Así que en ese momento Helio Roque ha comparado el sistema español con el estadounidense. "Si tienes cáncer y resides en Estados Unidos te arruinarías ", le ha lanzado.

Tras ello, Roma Gallardo ha compartido visiblemente nervioso: " Estás recurriendo a la falacia ". "Mi familia está en España y me preocupo por cómo está la situación en España. ¿Qué me estás diciendo, que estamos bien? ", agrega. Helio Roque afirma y, justo después, le replica el otro: "Cállate un poco".

El debate ha llegado incluso a cuestionar los fondos de departamentos como el ministerio de Igualdad y ha relatado una historia personal unida al tema. "El padre de uno de mis mejores amigos se murió esperando un quirófano le dijeron 'opérate de urgencias pero ahora no podemos y tenemos que esperar 3 meses'. No podemos estar pagando 20 mil millones al ministerio de Igualdad. No tenéis ni p*t* idea de lo que estáis hablando", ha lanzado Gallardo.