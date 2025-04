Xuso Jones y su equipo de ' Lo sabe, no lo sabe ' se trasladan hasta Huelva , justo enfrente del monumento de la Virgen del Rocío , una muestra de la absoluta devoción que sienten por ella los locales. Por eso, el presentador busca a alguno de ellos que pueda cantarle una Salve Rociera y lo cierto es que no lo ha tenido difícil porque, tal y como dice él, en Huelva "hay mucho arte" .

Aquí entran en juego Mercedes y Desirée , onubenses, a quienes le pide el favor de deleitarle con este típico cante. Lo que él no se esperaba es que las transeúntes le diesen un dato sobre el Salve Rociera que no se esperaba: "El olé, olé, es algo que canta todo el mundo, pero nosotras somos de la Hermandad de Huelva y esta tiene su propia Salve" .

Con más razón, Xuso Jones quiere escuchar a las que serán las siguientes concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe', así que les acerca el micrófono del programa para que hagan los honores. Aunque en un principio Desirée se pone tímida, su amiga le empuja para que dé el paso junto a ella: "No me engañes". El presentador también le anima metiendo un poco de presión: "Te quieres escaquear, eh".