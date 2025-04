Nagore tiene 25 años y ha sido captada por Xuso Jones para participar en 'Lo sabe, no lo sabe' al ritmo de una zarzuela. El televisivo ha decidido improvisar - como en otros programas donde ha llegado incluso a bailar sevillanas - con un curioso cántico que ha dejado alucinada a la joven, quien no ha dudado en coger el micrófono y cantar lo que se le ocurría en el momento.

Entonces es cuando el presentador del concurso de Cuatro ha profundizado en algo que en muchas ocasiones dejamos a un lado y no valoramos hasta que lo perdemos. "A todo el mundo joven en casa, id a ver a vuestros abuelos y vuestras abuelas que luego cuando no están te das cuenta del tiempo que has pasado con ellos", ha transmitido mientras paseaba junto a Nagore por las calles del centro de Madrid.