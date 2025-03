No solamente tiene ese antecedente Saborido. Nadine , su mujer y madre de sus hijos, también interpuso una demanda contra él tras haberla insultado y amenazado en una campaña política. Así lo ha podido contar en directo en 'Código 10', donde ha terminado saliendo en defensa suya para aclarar las polémicas que rodean al sevillano.

"En plena campaña política él me dice: 'voy a hacerte la vida imposible'", explica Nadine. La mujer ha hecho un alegato en favor de las víctimas de violencia de género en mitad de la conexión con el programa presentado por Nacho Abad y David Alemán . "Es un tema muy delicado al que yo le tengo mucho respeto , siempre me pongo en la piel de la víctima", aclara.

José Manuel Saborido ha reconocido y lamentado los insultos que propinó a su expareja. "Es cierto, yo iba por un partido pequeñito. Me sentó muy mal que mi mujer no me apoyase en una calor política", asegura.