Los atentados tuvieron lugar a tan solo tres días de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 . Los partidos llegaron a acusarse mutuamente de no desvelar la verdadera versión de los hechos, lo cual desembocó en una tremenda confrontación política que arribaría a las urnas. Por todas las hipótesis que se desarrollarón -como por ejemplo que ETA había sido la responsable del atentado-, se sucedieron las distintas teorías de la conspiración .

Varios de los entrevistados, como el juez Bermúdez o Alfonso Ojea, coinciden en que podrían existir más de un responsable por la tragedia y que nunca han sido detenidos o incluso, interrogados. La razón principal de ello está en que el comando terrorista que ejecutó el atentado no pudo ser juzgado porque fueron inmolados en un piso de Leganés. " Siempre queda la duda de que actuó más gente y no fue detenida ", detallan.

El dolor que provoca no saber con claridad estas incógnitas es todavía mayor en las personas que sobrevivieron al atentado. Las secuelas físicas y psicológicas de la tragedia revelan la necesidad de seguir hablando sobre el 11M pase el tiempo que pase. Así nos lo han hecho saber los supervivientes, que exigen más luz al caso. "No he conseguido saber todo lo que quería", dice una.