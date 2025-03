Xuso Jones se ha quedado de piedra ante la improvisada actuación de una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. El presentador ha querido saber qué haría si ganara 1.000€ y ella lo ha tenido claro “viajar con mis amigas a Colombia para irnos a un karaoke a cantar una canción de Chenoa ”.

Carla tenía la sensación de que le iba a tocar la lotería y no ha sido así, pero sí le ha tocado ser concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Feliz, ha jugado con Xuso Jones por los pasillos de un centro comercial en busca de personas que supiera y no las preguntas que le habían tocado responder.