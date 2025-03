Fran ha sorprendido a Xuso Jones con su nutria , que también ha participado en ' Lo sabe, no lo sabe '. El presentador quedó sin palabras cuando le vio aparecer en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla con su mascota, a la que lleva a todos los shows de magia que hace.

"Se puso un tiempo de moda la magia con animales y tal, y yo como no voy a usar a animales vivos en mi show me llevo a mi nutria como mascota", relataba. Así que Xuso Jones le decía con asombro. " Ah, ¿Que eres mago? ", le preguntó.

"Tenía una dificultad en el habla que es la tartamudez. Gracias a subirme a los escenarios descubrí que no tartamudeaba y así me enganché al mundillo del espectáculo", relata. Tal y como asegura Fran, su afección no le ha desaparecido del todo en la actualidad. Pero recalca que los escenarios son el lugar en el que se siente "cómodo" y por eso le desaparece.