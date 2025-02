Un exmiembro de las Fuerzas Armadas, involucrado en un proyecto de recuperación de OVNIS

“Lo que se encuentra, según sus propias palabras, no es humano . Habla de una tecnología no humana, habla de tecnología extraterrestre. Vemos (en las imágenes) que es una especie de nave ovalada , que estaba a unos ciento cincuenta metros del suelo, flotando, y que tiene que volcarla desde el helicóptero”, nos cuenta Carmen.

El objeto no tenía motor y esto habría sucedido hace unos años. Ha sido ahora, cuando él ya no pertenece a las Fuerzas Aéreas cuando ha decidido sacar el vídeo de aquel día a la luz. “En ese rescate no estaba solo. Había más hombres que lo corroboran todo”. Esto ha causado un enorme revuelo en redes sociales, donde hay una gran división entre los que creen este testimonio y los que no y se dedican a hacer memes al respecto. Esta y otras noticias impactantes de la semana, en el vídeo.