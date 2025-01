El acontecimiento que marcó el inicio de la relación de Cristina con la cirugía estética

Pues bien, Cristina entraba por el garaje donde tuvo lugar ese acontecimiento que estaba a punto de contar y señalaba ante la cámara de Cuatro el momento en el que decidió dar el paso de comenzar a hacerse operaciones estéticas : "Cuando salía del garaje hasta mi trabajo, escuchaba música. Mientras que iba averiguando qué canción iba a poner, sin darme cuenta -y sin encender la luz del garaje porque me lo conocía- de repente me di en toda la nariz".

Cristina se quemó parte de la cara debido al gotelé que había en la pared. A raíz de ahí, las venas vasculares que se encuentran en la parte inferior del ojo (arriba del pómulo) comenzaron a drenarle la ojera izquierda , que se le empezó a hundir muchísimo: "De vez en cuando me hago rellenos de esa ojera y me rellenan también un poco la otra. Ahí empezó mi experiencia con la estética".

Pero no ha sido el único acontecimiento que le hizo ligarse con el mundo de la estética. Cristina sufrió hace años un aparatoso accidente cuando apenas llevaba unos meses con el carnet de coche y posteriormente, al año siguiente, volvió a tener de nuevo otro muy similar al que ya había tenido.

"Me dieron una buena indemnización. Primero 8000 y luego unos 4000 euros. Pensé que aunque partía de una talla de pechos 8b, dije: '¿Por qué no un poco más?'. Al final, lo pude pagar 'a tocateja'. Y muy contenta. La mejor inversión que he podido hacer en mí misma", confesaba ante la cámara de 'Callejeros'.